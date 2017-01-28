إعادة وصول مقطورات غَاز الطّهي لسَاحة التّشغيل .

بنغازي 28 يناير 2017م ( وال ) . أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية عن دخول (6) مقطورات نقل الغاز السائب (غاز الطهي) لساحة التشغيل والتي وصلت مؤخراً لصالح الشركة . وقال عادل بن دردف رئيس المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية، أن دخول هذه المقطورات سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية في مستودع رأس المنقار ببنغازي . وأوضح بن دردف أن وصول هذه المقطورات للعمل سيزيد في عدد أسطولنا إلى "15" مقطورة . وذكر رئيس المكتب الإعلامي في الشركة أن رجال صيانة معدات الغاز يقومون بتجهيز المقطورات الجديدة وتطهيرها باستخدام غاز النيتروجين تمهيداً لاستقبال شحنات الغاز السائب " L.P.G " ومباشرة التشغيل فور الانتهاء من إجراءات التأمين . يشار إلى أن الشركة قد أعلنت الخميس عن وصول (6) مقطورات نقل الغاز السائب (غاز الطهي) سعة الصهريج الواحد (22 طن متري) ما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة كميات مخرجات الغاز من مستودع رأس المنقار بمقدار ( 132 طن متري) وذلك بالتعاون مع ائتلاف شركة الحمراء التابعة لشركة الاستثمارات الخارجية وشركة التقنية المتقدمة. (وال