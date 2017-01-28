وصول مقطورات غَاز الطّهي لسَاحة التّشغيل .

بنغازي 28 يناير 2017م ( وال ) . أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية عن دخول (6) مقطورات نقل الغاز السائب (غاز الطهي) لساحة التشغيل والتي وصلت مؤخراً لصالح الشركة . وقال عادل بن دردف رئيس المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية، أن دخول هذه المقطورات سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية في مستودع رأس المنقار ببنغازي . وأوضح بن دردف أن وصول هذه المقطورات للعمل سيزيد في عدد أسطولنا إلى "15" مقطورة . وذكر رئيس المكتب الإعلامي في الشركة أن رجال صيانة معدات الغاز يقومون بتجهيز المقطورات الجديدة وتطهيرها باستخدام غاز النيتروجين تمهيداً لاستقبال شحنات الغاز السائب " L.P.G " ومباشرة التشغيل فور الانتهاء من إجراءات التأمين . يشار إلى أن الشركة قد أعلنت الخميس عن وصول (6) مقطورات نقل الغاز السائب (غاز الطهي) سعة الصهريج الواحد (22 طن متري) ما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة كميات مخرجات الغاز من مستودع رأس المنقار بمقدار ( 132 طن متري) وذلك بالتعاون مع ائتلاف شركة الحمراء التابعة لشركة الاستثمارات الخارجية وشركة التقنية المتقدمة. (وال ) مَصلحة الآثار الليبية تَفتتح مَعرض ARRA 2017 للفنون البَصرية في بَنغازي . مكتب وال بنغازي 28 يناير 2017 م . نظمت باستضافة مصلحة الآثار الليبية مراقبة الآثار بنغازي اليوم السبت، معرض أرى ARRA 2017 للفنون البصرية . وقال مدير مصلحة الآثار بنغازي الدكتور أحمد حسين إن المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية،جاء بالتعاون مع طلبة كلية الهندسة في جامعة بنغازي . وأضاف حسين خلال إلقائه كلمة ترحيب بالحضور، أن الهدف من إقامة المعرض، هو تعبير عن نشاطات طلبة الكلية الهندسة، والتعاون الكلية مع مصلحة الآثار بنغازي . وأوضح حسين أنه كان هناك تعاون في السابق بين مصلحة الآثار بنغازي وبين جامعة عمر المختار في عديد من المشاريع التخرج عن طريق بحوث عن الآثار الليبية . وتخلل حفل افتتاح المعرض، بعزف مقطوعة موسيقية، تلاها تقديم درع شكر لمدير مصلحة الآثار بنغازي الدكتور أحمد حسين، إلى جانب تقديم درع لوزارة الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة . وتضمن حفل الافتتاح تنظيم حلقة نقاش عن مجالات الفنون الحديثة في ليبيا، وحلقة نقاش أخرى عن الفنون البصرية والمرأة. وسيتضمن اليوم الثاني حلقة نقاش أخرى عن تجربة مع الفن، وحلقة نقاش أخرى عن استغلال الفنون البصرية من مجرد هواية لمهنة، كما سيحتوي اليوم الثالث والختامي عن عرض أفلام قصيرة، وحلقة نقاش عن فشل صناعة الأفلام في ليبيا، بالإضافة لعرض أفلام وثائقية عن حكايات الطرقات، وحركة ورحلة إلى ماغطنط . وال- بنغازي .. عبدالسلام القماطى . شَركة البريقة تُوضح أَسباب تَأخر غَاز الطّهي عَلى مَناطق الشّرق الليبي والجّنوب . مكتب وال بنغازي 28 يناير 2017م . قال عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية في المناطق الوسطى والشرقية المهندس خير الله صالح إن أسباب تأخر وصول الوقود والمحروقات في الفترة الماضية؛ هي تعطل ميناء بنغازي عن العمل وكذلك تردي الوضع الأمني. وأوضح صالح أن فارق الزمن له علاقة أيضاً بتفريغ شحنة الوقود، حيث كانت شحنات الغاز في رأس المنقار بنغازي تفرغ خلال ( 48 ساعة ) أما في طبرق فهي تستغرق ( 45 يوماً) ويتم تفريغها عن طريق الشاحنات مما يكلف الشركة مصاريف باخرة نقل الوقود وكذلك الفارق الزمني في توزيع الغاز . وفي نفس السياق أضاف مندوب النقل وتوزيع الغاز في شركة البريقة طبرق فايز سعيد أن الرقعة الجغرافية التي يغطيها مستودع طبرق، من أمساعد شرقاً حتى أجدابيا غرباً بالإضافة إلى مناطق الجنوب من الجغبوب إلى الكفرة ومناطق الواحات بقدرة إنتاجية لكل يوم بين 40 - 50 طلبيه وبواقع " 280 أسطوانة للسيارة الواحدة". وقال سعيد إن مشكلة توزيع الغاز تتعلق بمكتب النقل والتوزيع وهي مشكلة السائق بالدرجة الأولى؛ منذُ أكثر من عامين والسائق يعاني مشكلة السيولة وكذلك الإطارات والنضائد وما يتعلق بالفرامل وغيرها، فقد وصلت أسعارها إلى أربع أضعاف عن الأعوام الماضية ولم يتمكن السائق من حل لهذه المشكلة وكذلك الشركة؛ وأصبحت من ضمن عوائق إيصال الغاز للمناطق البعيدة، والمشكلة الثانية هي صلاحية أسطوانات الغاز القديمة (الأسطوانات الكبيرة الزرقاء) بعد أن يتم تعبئتها وخلال 24 ساعة يتسرب نصف أو أغلب الغاز في هذه الأسطوانات مما يسبب مشاكل للسائق مع أصحاب المستودعات، على أن السائق يتاجر في جزء منها لغرض كسب المال وهذه الأمور غير صحيحة. يذكر أن مناطق الجبل الأخضر قد ناشدت في أكثر من مرة المسؤولين انقطاع الكهرباء ونقص الكيروسين وكذلك الغاز في ظل انخفاض درجات الحرارة أدى إلى حالات وفاة بين صغار وكبار السن . وال بنغازى .. عبدالسلام القماطى .