نهائي كأس العالم العسكرية لكرة القدم -2017 .السبت ، 28-01-2017 - 12:52:00

عمان 28 يناير 2017 (وال) - تختتم اليوم السبت بملاعب سلطنة ُعمان منافسات كأس العالم العسكرية لكرة القدم -2017 بمباراة تجمع منتخبي سلطنة عمان وقطر . وجاء تأهل منتخب عمان عقب فوزه على منتخب مصر بضربات الترجيح 4-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الاضافي بنتيجة (2-2) ، في حين تأهل منتخب قطر عقب فوزه على منتخب سوريا بركلات الترجيح . وسيلعب على المركز الثالث والرابع لهذه البطولة منتخبا مصر وسوريا العسكريين لكرة القدم . ويذكر ان بطولة العالم العسكرية لكرة القدم شارك في منافساتها منتخبات عمان البلد المستضيف والجزائر وألمانيا وايران وشمال كوريا ومصر وبولونيا وكندا وسوريا وغينيا والبحرين وفرنسا وإيرلندا ومالي وقطر وامريكيا.

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