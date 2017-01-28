نهائي كأس العالم العسكرية لكرة القدم -2017 .

عمان 28 يناير 2017 (وال) - تختتم اليوم السبت بملاعب سلطنة ُعمان منافسات كأس العالم العسكرية لكرة القدم -2017 بمباراة تجمع منتخبي سلطنة عمان وقطر . وجاء تأهل منتخب عمان عقب فوزه على منتخب مصر بضربات الترجيح 4-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الاضافي بنتيجة (2-2) ، في حين تأهل منتخب قطر عقب فوزه على منتخب سوريا بركلات الترجيح . وسيلعب على المركز الثالث والرابع لهذه البطولة منتخبا مصر وسوريا العسكريين لكرة القدم . ويذكر ان بطولة العالم العسكرية لكرة القدم شارك في منافساتها منتخبات عمان البلد المستضيف والجزائر وألمانيا وايران وشمال كوريا ومصر وبولونيا وكندا وسوريا وغينيا والبحرين وفرنسا وإيرلندا ومالي وقطر وامريكيا.