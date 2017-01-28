نهائي كأس العالم لكرة اليد .

باريس 28 يناير 2017(وال)- تختتم يوم الغد الأحد منافسات كأس العالم لكرة اليد التي احتضنت مبارياتها فرنسا بلقاء يجمع منتخب الدولة المضيفة فرنسا مع منتخب النرويج . وستجرى اليوم السبت مباراة المركزين الثالث والرابع بين منتخبي كرواتيا و سلوفينيا . وشهدت منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد حضور أكثر عدد جماهير لمباراة فرنسا واسلندا حيث بلغت رقما قياسيا في تاريخ بطولة كأس العالم بلغ 28 ألف متفرج متجاوزا بذلك الرقم السابق الذي كان 25 الف متفرج في المباراة التي فازت فيها السويد على روسيا في كأس العالم التي استضافتها مصر عام 1999.