في قمة برازافيل حول ليبيا : السراج يدعو إلى بناء مؤسسة عسكرية موحدة لمواجهة التنظيمات الارهابية .

طرابلس 28 يناير 2017 ( وال) - دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" فايز السراج" إلى بناء مؤسسة عسكرية موحدة لمكافحة كافة التنظيمات الارهابية والاجرامية بالبلاد . وقال السراج في كلمته خلال اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا ببرازافيل امس الجمعة " إن عملية مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية الأخرى تتطلب بناء مؤسسة عسكرية موحدة ، كاشفا عن وجود اتصالات مكثفة في هذا الشأن من أجل توحيد هذه المؤسسة وتفعيل دور الشرطة والأجهزة الأمنية . وطالب" السراج " في كلمته الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ب" اتخاذ إجراءات فورية تقضي برفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا, وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتدريب وتأهيل الاطارات الأمنية والعسكرية". وقال" اننا عاقدون العزم على اجتثاث هذا الورم الخبيث من جذوره , والقضاء على ما تبقى من جيوب هذه الجماعات الإرهابية". وجدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دعوته لكل القيادات العسكرية في أنحاء البلاد إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية,والعمل معا لمكافحة ماوصفه بالعدو الأوحد. ...( وال ) ...