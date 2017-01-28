انطلاق مباريات الدور الربع النهائي لكأس امم إفريقيا لكرة القدم .

ليبرفيل 28 يناير 2017 (وال )- تنطلق اليوم السبت مباريات الدور الربع النهائي لكأس امم افريقيا بالغابون بمشاركة منتخبات تونس ومصر والمغرب والسنغال وبوركينا فاسو والكاميرون وغانا والكونغو الديمقراطية . وتجمع اولى مباريات هذا الدور منتخبا تونس وبوركينا فاسو. وسيقود هذه المباراة الحكم الجنوب افريقي " دانيال بينيت" بمساعدة مواطنه " زيكيلي سيوالا " والغيني " ابوبكر دومبويا " والحكم الرابع البوتسواني " غوشوا بوندو". وستجمع المباراة الثانية ضمن هذا الدور اليوم السبت منتخبا السنغال - الكاميرون. يذكر انه في حالة تأهل منتخب تونس للدور النصف النهائي فسيلتقي مع أحد المتأهلين من لقاء مصر -المغرب الذي سيدور يوم الغد في قمة كروية عربية . ...( وال ) ..