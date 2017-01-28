الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت .

طرابلس 28 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت 28 يناير 2017 . ملخص عام. ----------- تكاثر للسحب هذه الليلة على مناطق شمال غرب ليبيا ، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض هذه المناطق خاصة الساحلية مصحوبة برياح نشطة نسبيا ، وتشمل الامطار يوم الغد على مناطق شمال شرق ليبيا. رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. ------------------------------- السماء قليلة السحب تتكاثر اعتبارا من هذه الليلة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة ويوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، وتساقط حبات البرد على بعض المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 -21) درجة مئوية وتسجل إنخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق . بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. -------------------------------------- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من ظهر يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على سهل بنغازي والخليج مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (14-18) درجة مئوية .ولاتتجاوز (10) درجة على مناطق الجبل الاخضر . الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. ------------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الحمادة وغدامس مماتسبب في اثارة الاتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (15-18) درجة مئوية وتسجل في مدينة غات (22). الكفرة - تازربو - السرير. ---------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-18) درجة مئوية. ....( وال ) ....