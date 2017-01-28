نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 28 يناير 2017 (وال) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت 28 يناير 2017. . الساحل من رأس اجدير إلى سرت. -------------------- • السماء صافية إلى قليلة السحب. • الريح شرش على طول الساحل يتحول يوم الغد إلى شلوق على الساحل الممتد من زواره إلى الخمس سرعته ما بين (05 - 20) عقدة. • إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.75) متر. • البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج . • درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . • الرؤيـة جيدة. *الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى. ---------------------------- • السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار خفيفة هذا اليوم على الساحل من بنغازى إلى طبرق. • الريح شرش إلى بحري سرعته ما بين (05 - 20)عقدة . . • إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-1.50) متر تصل يوم الغد إلى (2.00) متر على الجبل الاخضر. • البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. • درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . • الرؤيـة جيدة. ....( وال ) ....