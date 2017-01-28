مصرع 17 شخصا على الأقل في حوادث مرتبطة بتساقط الأمطار والثلوج جنوب غرب باكستان .

إسلام آباد 28 يناير2017 ( وال) - افادت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية بأن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون أمس الجمعة في حوادث مرتبطة بالتساقطات القياسية للأمطار والثلوج التي شهدتها مناطق جنوب غرب البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضحت الهيئة في بيان أوردت مضامينه وسائل إعلام محلية أن "الأمطار والثلوج التي تهاطلت بشكل كثيف على عدد من المناطق الواقعة جنوب غرب باكستان خاصة في مقاطعة بالوشيستان أسفرت عن مصرع 17 شخصا وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة"وأن "معظم الخسائر البشرية وقعت بسبب حوادث انهيار أسقف الدور السكنية والمرافق الاقتصادية في "كويتا" عاصمة مقاطعة بالوشيستان ومناطق "شيراني" و"قلعة" و"موستانغ". وأشار المصدر ذاته إلى أن سوء الأحوال الجوية الذي نجم عنه ارتفاع كبير في منسوب المياه وتراكم الثلوج اضطر السلطات المحلية إلى تعليق حركة النقل البري في عدد من المحاور الطرقية الرئيسية في المقاطعة. من جهة أخرى أفادت الشرطة الباكستانية بأن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في مقاطعة "خيبر باختونخوا" الواقعة شمال غرب البلاد في حادث انزلاق السيارة التي كانت تقلهم جراء التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المنطقة.