ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الجليدية بالشطر الهندي من إقليم كشمير إلى 19 قتيلا .

نيودلهي 28 يناير2017 ( وال) -أفادت الشرطة الهندية بأن حصيلة ضحايا الانهيارات الجليدية التي استهدفت عدة مناطق بالشطر الهندي من إقليم كشمير منذ أول أمس الخميس قد ارتفعت إلى 19 قتيلا . وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مصرع 15 شخصا على الأقل بينهم 11 عسكريا جراء هذه الحوادث الناجمة عن التساقطات الثلجية القياسية التي شهدها الإقليم خلال الأيام الأخيرة . وذكر ضابط في الشرطة المحلية لوسائل الإعلام أن "حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 19 قتيلا بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث أربعة عسكريين آخرين لقوا حتفهم بعد أن حاصرتهم الثلوج". وأشار إلى أن هذا العدد يضاف إلى عشرة جنود وضابط لقوا حتفهم أول أمس الخميس في ثكنة عسكرية بمنطقة "سونمارج" بإقليم كشمير بالإضافة إلى عائلة من أربعة أفراد لقوا مصرعهم عندما طمروا داخل منزلهم وسط الثلوج في منطقة "جوريز" جراء التساقطات الثلجية القوية التي تعرفها المنطقة. وكانت السلطات الهندية أشارت إلى أن التساقطات الثلجية القياسية أدت إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية بمطار سريناغار الدولي ومنع مرور السيارات والمركبات على الطريق السريع بين سريناغار وجامو وعدد آخر من الطرق والمسالك. وأضافت أن جميع رحلات القطار الرابطة بين إقليم كشمير وباقي الولايات المجاورة تم توقيفها لأجل غير مسمى بسبب تراكم الثلوج فوق خطوط السكك الحديدية مشيرا إلى أن تساقط الثلوج بغزارة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت والاتصالات في العديد من المناطق بالإقليم". يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الهندية أصدرت في وقت سابق تحذيرا من رياح قوية وتساقط ثلوج قد تؤدي إلى انهيارات جليدية في عدد من مناطق الولاية داعية السكان إلى عدم الخروج من منازلها حتى إشعار آخر.