مبعوث أممي يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية الصومالية في موعدها .

الأمم المتحدة 28 يناير2017 ( وال) -اعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال امس الجمعة إن ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية الصومالية في التاريخ المتفق عليه بات يمثل "أولوية فورية" وذلك بالرغم من محاولات حركة "الشباب" لتشويه وتعطيل العملية الانتخابية من خلال تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية الأسبوع الماضي والتي خلفت عشرات القتلى. وقال مايكل كيتنغ ان اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي جرى يوم الجمعة جاء عقب العملية الانتخابية البرلمانية الطويلة والشاملة والتي جرت قبل 12 يوما فقط من موعد الانتخابات الرئاسية. وأكد المبعوث الأممي على أنه من الضروري أيضا أن تتم المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية بشفافية ووفقا للقواعد المتفق عليها والتي تم وضعها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.