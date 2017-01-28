مقتل 11 شخصا جراء استمرار الأمطار الغزيرة في البيرو.

ليما 28 يناير2017 ( وال) - لقي 11 شخصا مصرعهم في بيرو في فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة أدت كذلك إلى تشريد عشرات الآلاف . وذكر المعهد الوطني للدفاع المدني فى بيرو في بيان أوردته مصادر اعلامية اليوم السبت أن إقليم إريكويبا الواقع على بعد حوالى ألف كيلومتر جنوب العاصمة ليما شهد في الساعات الأخيرة انهيارات أتربة . وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العديد من أقاليم البلاد, مشيرة إلى أن حوالى 11 ألفاو400 أسرة أصبحت منكوبة من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ألحقت كذلك أضرارا جسيمة بالبنى التحتية. ...( وال ) ...