عبد المالك يبحث مع الرئيس الكونغولي تطورات الوضع في ليبيا .

برازافيل 28 يناير 2017 ( وال)- عقد وزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية "عبد القادر مساهل " أمس الجمعة بالعاصمة الكونغولية برازافيل محادثات مع الرئيس الكونغولي " دنيس ساسو نغيسو" تناولت تطورات الوضع في ليبيا وقضايا افريقية أخرى . وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن المحادثات التي جرت على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا تناولت تطورت الملف الليبي وسبل التوصل غلى حل عاجل وتوافقي لهذا النزاع ، بالاضافة تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا التي ستطرح في القمة الافريقية القادمة . وبخصوص الازمة الليبية جدد الوزير مساهل الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة التأكيد على التزام الجزائر القوي من اجل تطبيق الحل السياسي في ليبيا "بعيدا عن أي تدخل خارجي" كما تدعو بإلحاح كافة الاشقاء الليبيين إلى خوض معركة السلم والاستقرار". من جهته اشاد الرئيس الكونغولي الذي يتراس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر لتقريب مواقف الاطراف الليبية من اجل ايجاد حل سياسي قائم على الحوار والمصالحة الوطنية. ...( وال ) ....