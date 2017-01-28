مجلس الأمن يمدد العقوبات على جمهورية افريقيا الوسطى.السبت ، 28-01-2017 - 08:31:00

الأمم المتحدة 28 يناير 2017 (وال)- تبنى مجلس الامن الدولي أمس الجمعة بالاجماع قرارا لتمديد العقوبات المفروضة على جمهورية افريقيا الوسطى لعام اخر حتى 31 يناير 2018. ونص القرار على انه يتعين على جميع الدول الاعضاء الاستمرار فى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الامداد المباشر اوغير المباشر للاسلحة إلى جمهورية افريقيا الوسطى بما فى ذلك الاسلحة والذخيرة والعربات العسكرية والمعدات العسكرية. كماجدد القرار الجديد فرض حظر السفر وتجميد الاصول بالنسبة للافراد المستهدفين فى جمهورية افريقيا الوسطى. ...(وال)...

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