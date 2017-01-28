الرئيسان الأمريكي والمكسيكي يجريا محادثة "مثمرة" دون تغير موقفيهما بشأن الجدارالحدودي.

نيويورك 28 يناير2017 (وال )- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المكسيكي إنريكي بينا, امس الجمعة, محادثة هاتفية وصفت بال"مثمرة", بعد توتر وصل ذروته, مع إعلان بينا إلغاء لقائه مع ترامب. وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا متصاعدا في الآونة الأخيرة,بلغت ذروتها مع إعلان بينا إلغاء لقاء كان من المفترض عقده مع ترامب الثلاثاء المقبل في واشنطن, بسبب إصرار الرئيس الأمريكي على تحمل المكسيك تكلفة بناء جدار حدودي لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة, مهددا بإلغاء اتفاقيات التجارة المشتركة. وأعلن الرئيسان امس أنهما أجريا مكالمة هاتفية . وقالت مصادر اعلامية امريكية ان "التوترات هدأت, على الأقل علانية لكنهما بقيا على موقفيهما, دون إشارة إلى أن المكالمة قد حلت خلافهما بشأن القضايا الأساسية". وقالت الرئاسة المكسيكية, في بيان انه "فيما يتعلق بتكلفة الجدار الحدودي, اعترف الرئيسان باختلافهما الواضح والعلني بين موقفيهما بشأن هذه القضية بالغة الحساسية كما اتفق الرئيسان في الوقت الحالي على عدم التحدث علانية عن هذه القضية المثيرة للجدل". ...( وال ) ...