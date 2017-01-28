السراج يلتقي رئيس المفوضية الأوربية والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية الخميس القادم طرابلس 28 يناير2017 (وال) - أعلن الاتحاد الاوروبي, أن رئيس المفوضية الأوربية," جانكلود يونكر" والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية, فدريكا موجيري

ودعا الاتحاد الأوروبي, امس الجمعة, جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ بنود الاتفاق السياسي, وتجنب مزيد من الصراع لصالح كافة الليبيين. وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي, في بروكسل,إن الاتحاد يتابع الموقف السياسي في ليبيا, ويعلن دعمه بشكل تام لجهود الشعب الليبي للتوصل إلى اتفاق مقبول بين جميع الأطراف الشرعية في البلاد ويجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة في هذا السياق. وأضاف أن الاتحاد يدعو كافة أعضاء المجموعة الدولية لاستعمال نفوذهم لدعم العملية السياسية في ليبيا. ويأتي اجتماع السراج بالمسؤولين الأوروبيين عشية قمة مالطا على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد, والتي ستبحث, في الثالث من فبراير, في جزء منها خطة متكاملة للتعامل مع ملف الهجرة وسبل إرساء تفاهم مع ليبيا. وسيتبادل السراج في بروكسل مختلف جوانب الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا وجهود الاتحاد لمساعدة ليبيا في ملف الهجرة. ...( وال ) ...