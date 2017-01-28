الاتحاد الأوروبي يمنح ساحل العاج 300 مليون يورو لدعم القطاعات الاقتصادية.

أبيدجان 28 يناير2017 (وال)- أكد جون فرانسوا فاليت سفير الاتحاد الأوروبي في أبيدجان,أن الاتحاد سيقدم منحة مالية بقيمة 273 مليون يورو إلى ساحل العاج في إطار مساعدات من صندوق التنمية الأوروبي بدأت في 2015 وتستمر حتى 2020. وأوضح فاليت في مؤتمر صحفي امس الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي في أبيدجان أن القطاعات المستفيدة من المنحة المالية هي الزراعة والطاقة والحوكمة الاقتصادية فضلا عن تمويل إنشاء شبكات تيار كهربائي جديدة يستفيد بها 40 ألف أسرة في العام الجاري. وأكد أن الاتحاد الأوروبي أيضا سيقوم بتقديم الدعم للوكالة الوطنية للوظائف في ساحل العاج من أجل مساعدة 40 ألف شاب على إيجاد فرص عمل لهم, واشار الى أن المنحة الجديدة تمثل الدفعة رقم 11 التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لساحل العاج. ...( وال ) ...