النرويج تعيين سيدة على رأس القوات الجوية.

أوسلو 28 يناير2017 ( وال)- عينت الحكومة النرويجية لأول مرة سيدة على رأس القوات العسكرية الجوية بالبلاد. وأعلنت وزارة الدفاع النرويجية في بيان لها امس الجمعة تعيين تونيا سكينارلاند البالغة من العمر 49 عاما في إطار الإجراءات الرامية إلى تكريس المساواة بين الجنسين داخل هذا البلد الاسكندنافي. ويأتي تعيين تونيي سكينارلاند في الوقت الذي تعرف فيه القوات الجوية لهذا البلد عدة تغييرات خاصة على مستوى تحديث الأسلحة من خلال على الخصوص استبدال أسطول مقاتلات من طراز "إف-16" بمقاتلات من طراز "إف-35". وكانت تونيا سكينارلاند التي تمت ترقيتها إلى رتبة قائدة فرقة جوية تشغل هذا المنصب بالوكالة منذ شهر أكتوبر الماضي بعد وفاة سلفها. ويعد تعيين النساء في مناصب عسكرية من الإجراءات التي تعتمدها النرويج من أجل التشجيع على اقتحام هذا المجال حيث استقبل جيش البلاد في صفوفه عددا كبيرا من النساء اللواتي يقود بعضهن مقاتلات ومروحيات وغواصات. يذكر أن الخدمة العسكرية أصبحت إجبارية بالنسبة للجنسين منذ سنة 2016 في وقت لا يواصل سوى عدد محدود من المجندين الخدمات العسكرية. ...( وال ) ...