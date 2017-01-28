روسيا ومصر تعتزمان التوقيع على اتفاقية مشتركة حول أمن الطيران.

موسكو 28 يناير2017 ( وال)- أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف امس الجمعة أن وزارة النقل ببلاده تعد لعقد لقاء مع وزارة الطيران المدني المصرية بداية شهرفبرايرالمقبل سيتم خلاله توقيع اتفاقية مشتركة حول أمن الطيران. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن سوكولوف "نحن بصدد الإعداد بطلب من الجانب المصري لعقد لقاء في موسكو خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل" موضحا أن موعد اللقاء سيتحدد في وقت لاحق. وكان سوكولوف أعلن امس أن وفدا من الخبراء الأمنيين الروس المتخصصين في مجال أمن الطيران سيزور القاهرة خلال الشهر المقبل "لتفقد الحالة الأمنية داخل مطار القاهرة الدولي" قبل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وكانت روسيا قد علقت منذ 31 أكتوبر 2015 حركة الملاحة الجوية مع مصر وفرضت حظرا مؤقتا على رحلات شركات الطيران الروسية إليها إثر تحطم طائرة "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية للطيران في شبه جزيرة سيناء في طريق عودتها إلى مطارمدينة سان بطرسبورغ الروسية. وكان على متن الطائرة 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم لقوا جميعا حتفهم في الحادث. ...( وال ) ...