ورشة التمكين الاقتصادي للمرأة بصبراتة تختتم فعالياتها بمعرض الصناعات التقليدية المنزلية.
الجمعة ، 27- 01- 2017 - 18:14:00
\nصبراته 27 يناير 2017 ( وال ) احتضنت قاعة بيوت الشباب بمدينة صبراتة مساء امس الخميس معرض الصناعات التقليدية المنزلية والمأكولات الذي نظمته المشاركات في ورشة التمكين الاقتصادي للمرأة بصبراتة.\nيأتي المعرض على هامش اختتام ورشة العمل التي نظمها وأشرف عليها المجلس البلدي بالمدينة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية والتي تهدف الى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال العمل على تأسيس مشاريع صغرى ومتوسطة تخدم الاقتصاد الوطني وتقضي على البطالة وتعمل على مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي الذي يحقق النمو الاقتصادي المحلي.\nوتضمن المعرض جانب المشغولات اليدوية كالتطريز والخياطة وجانب تنسيق الهدايا والاثاث المنزلي وجانب المأكولات الشعبية والحلويات وغيرها من المنتجات الأخرى .\nوشهد المعرض إقبالا واسعا من أهالي البلدية والمهتمين وكان من ضمن الحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي صبراتة وعدد من مدراء القطاعات كالصناعة والاقتصاد ونشطاء المجتمع المدني .\n\n...( وال ) ...\n