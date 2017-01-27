ورشة التمكين الاقتصادي للمرأة بصبراتة تختتم فعالياتها بمعرض الصناعات التقليدية المنزلية.



صبراته 27 يناير 2017 ( وال ) احتضنت قاعة بيوت الشباب بمدينة صبراتة مساء امس الخميس معرض الصناعات التقليدية المنزلية والمأكولات الذي نظمته المشاركات في ورشة التمكين الاقتصادي للمرأة بصبراتة.

يأتي المعرض على هامش اختتام ورشة العمل التي نظمها وأشرف عليها المجلس البلدي بالمدينة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية والتي تهدف الى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال العمل على تأسيس مشاريع صغرى ومتوسطة تخدم الاقتصاد الوطني وتقضي على البطالة وتعمل على مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي الذي يحقق النمو الاقتصادي المحلي.

وتضمن المعرض جانب المشغولات اليدوية كالتطريز والخياطة وجانب تنسيق الهدايا والاثاث المنزلي وجانب المأكولات الشعبية والحلويات وغيرها من المنتجات الأخرى .

وشهد المعرض إقبالا واسعا من أهالي البلدية والمهتمين وكان من ضمن الحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي صبراتة وعدد من مدراء القطاعات كالصناعة والاقتصاد ونشطاء المجتمع المدني .



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