الرئيسان الكونغولي والتشادي يعبران عن أملهما في إيجاد حل سياسي للازمة الليبية.



برازافيل 27 يناير 2017 ( وال ) - أكد رئيس الكونغو، \" دنيس ساس انغيسو \" على ضرورة إيجاد حل للازمة الليبية في ظل المخاطر الجمة التي تعاني منها ليبيا.

وقال \" انغيسو \" خلال افتتاح أعمال اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي ودول الجوار حول ليبيا التي احتضنتها العاصمة الكونغولية برازافيل اليوم إن دور اللجنة يتمثل في الوصول إلى حل سلمي يجنب الشعب الليبي مخاطر التقسيم والفتنة والتشتت.

ودعا \" أنغيسو\" إلى تمكين جميع الأطراف الليبية من صياغة الحل النهائي لهذه الأزمة بما يضع أسسا صلبة لأي اتفاق مستقبلي.

من جهته، عبر الرئيس التشادي، \" ادريس ديبي اتنو \" عن أمله في وقف العنف والتوجه نحو الحلول السياسية التوافقية لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة، ويضع أسسا لبناء دولة ديموقراطية مدنية توفر الأمن والأمان للشعب.



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