الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن خلال العام الحالي.

نيويورك 27 يناير2017 (وال)- حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن قد يشهد خلال العام الحالي مجاعة, بسبب الحرب الدائرة في البلاد وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل مستمر. وأفاد مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة "ستيفن أوبراين" بأن هناك إمكانية حقيقية لحدوث مجاعة في اليمن العام الحالي, مشيرا إلى وجود حوالي 10 ملايين يمني بحاجة ملحة لمساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة. وكشف " أوبراين " , خلال جلسة مجلس الأمن الدولي, الليلة الماضية, عن وجود مليونين ومائتي ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية, بزيادة قدرها 53 في المائة مقارنة بعام 2015 مضيفا إن محنة الأطفال لا تزال قائمة, فهناك طفل لا يتجاوز العاشرة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن تفاديها. وأشار المسؤول الأممي إلى أن نحو 14 مليون شخص, أي 80 في المائة من الشعب اليمني, بحاجة ملحة للمساعدات, حيث أن نصفهم تقريبا لا يستطيعون تأمين طعامهم. ...(وال)...