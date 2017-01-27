صنع الله يبحث مع شركة النفط البريطانيةBP استئناف نشاطها في ليبيا.

لندن 27 يناير2017 (وال) - عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " اجتماعا بالعاصمة البريطانية لندن مع الرئيس الإقليمي لشركة النفط البريطانيةBP لشمال أفريقيا " هشام مكاوي " و نائب الرئيس للاستكشاف في أفريقيا " جاسبر بيجي " لمناقشة استئناف نشاطات شركة النفط البريطانيةBP في ليبيا. وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط استئناف شركة النفط البريطانيةBP لعملها ونشاطاتها في ليبيا مجدداً . وأكد المهندس " صنع الله" أن الظروف الحالية ملائمة لعودة الشركة إلى ليبيا ، مشيرا إلى عودة بعض الشركات إلى منطقة الهلال النفطي وحوض سرت بفضل استقرار الأوضاع الأمنية فيها . وأوضح بأن مناطق امتياز شركة النفط البريطانية مهيئة لمباشرة نشاط الاستكشاف والتعاون والعمل فيها بشكل إيجابي وصولا إلى تحقيق اكتشافات نفطية وغازية. ...( وال ) ...