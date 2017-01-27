العالم بحاجة إلى أزيد من 250 مليار دولار سنويا للقضاء على الفقر .

روما 27 يناير 2017 (وال) - أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحشد ما يقدر بـ265 مليار دولار سنويا للقضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن رئيس الصندوق " كانايو نوانزي " قوله في كلمة خلال افتتاح مؤتمر لبحث إيجاد طرق مبتكرة لتمويل التنمية الريفية أمس الخميس بالعاصمة الايطالية روما " يجب أن نكون أكثر إبداعا في كيفية استخدام الموارد العامة وحشد التمويل. إننا بحاجة لجعل الاستثمار في المناطق الريفية أسهل للقطاع الخاص والمنتجين وهي الأماكن التي تكون فيها معدلات الفقر والجوع الأعلى". وفي هذا الشأن قال " نوانزي " إن الحاجة ملحة فعلى الرغم من عقود من الالتزامات والجهد الكبير لوضع حد للفقر والجوع لا يزال حوالي 800 مليون شخص من الأطفال والنساء والرجال يعانون من الجوع كل يوم ومثلهم تقريبا يعيشون في فقر مدقع". كما أكد رئيس الصندوق أن "قطاع الأغذية الزراعية يبلغ بالفعل خمسة تريليونات دولار ويستمر في النمو" مشيرا إلى أنه "يحمل آمالا عريضة للقطاع الخاص والمنتجين في البلدان النامية". وقد اتفق المشاركون في هذا المؤتمر على أنه لا يمكن ترك الأمر للحكومات فقط حيث بلغت المساعدات الرسمية للتنمية في سنة 2015 حوالي 192 مليار دولار خصص منها تسعة مليارات فقط للزراعة. ووفقا للصندوق يعيش غالبية الفقراء والجياع في المناطق الريفية في البلدان النامية مما يزيد الحاجة إلى تحويل المناطق الريفية إلى أماكن حيوية تقدم للناس جميعا فرص الاستثمارات والوظائف اللائقة والحياة الكريمة الخالية من الفقر والجوع. ... ( وال ) ...