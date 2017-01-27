صنع الله : المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية.

لندن 27 يناير2017 (وال) - أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله" على أهمية موقع ليبيا بالنسبة للمستثمرين والسياح . وأشار " صنع الله " في كلمته ألقاها في فعاليات منتدى إعادة الأعمار والاستثمار في ليبيا الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن أمس الخميس إلى أن المؤسسة تسعى إلى تطوير المنطقة بمشاريع قصيرة وطويلة المدى منها إنشاء مصفاة نفطية في مدينة أوباري جنوب البلاد وإعادة تأهيل ميناء المريسة في مدينة بنغازي لما سيضيفه من قيمة اقتصادية للبلاد والقطاع الخاص وكذلك المستثمرين . ودعا رئيس المؤسسة الشركات البريطانية إلى دعم ومساعدة المؤسسة لتحقيق أهدافها في قطاع النفط والغاز, مشيدا في ذات الوقت بجهود العمالة الوطنية المكونة من واحد وستين ألف موظف في مختلف الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. من ناحية أخرى كشف " صنع الله " عن سعي المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي, مؤكدا اعتزامها رفع الإنتاج بحوالي مليون وثلاثمئة ألف قدم مكعب هذا العام تزامنا مع إنتاج كميات أكبر من حقل بحر السلام. وفي وقت سابق، توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله " وصول إنتاج البلاد النفطي إلى مليون ومئتين وعشرين ألف برميل يوميا مع نهاية العام الجاري، موضحا في تصريح نقلته وكالة بلومبرغ أمس أن قطاع النفط في ليبيا بحاجة لاستثمارات بقيمة تسعة عشر مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة الإنتاج، إلى مليونين ومئة ألف برميل يوميا. وبين " صنع الله " أن إنتاج البلاد الحالي من الخام وصل إلى مستويات السبعمئة وخمسة عشر ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أنه المستوى اليومي الأعلى للإنتاج منذ عام ألفين وأربعة عشر، وما شهده من فقدان للقدرات الإنتاجية بسبب التوترات الأمنية في مناطق الموانئ والحقول النفطية. ...( وال ) ...