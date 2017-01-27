اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تناشد بوقف أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية.

طرابلس 27 يناير2017 (وال) - ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا التشكيلات المسلحة بمدينة الزاوية بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي تحدث في المدينة . ودعت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الجمعة إلى تجنب استهداف المدنيين بالمدينة وعدم تعريض أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم للخطر. وحثت بيان اللجنة كافة التشكيلات المسلحة الموجودة في المدينة على التوقف فورا عن أي سلوك عنيف أو مسلح يعرض المدينة وأهلها للخطر ، محملة في الوقت ذاته المجلس المحلي لمدينة الزاوية مسؤولية هذه الأعمال التي تحدث. كما اتهمت اللجنة في بيانها المجلس المحلي بالفشل في إخلاء مدينة الزاوية من المظاهر المسلحة وما ترتب على ذلك من ترويع واستهداف لحياة وأمن وسلامة المدنيين في المنطقة . ...( وال ) ...