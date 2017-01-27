أديس أبابا : مباحثات مصرية جزائرية حول الأوضاع في ليبيا.

أديس أبابا 27 يناير2017 (وال) - بحث وزير الخارجية المصري " سامح شكري " مع نظيره الجزائري " رمطان لعمامرة " الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وكيفية الاستمرار في دعم الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي يمر بها . جاء ذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية " أحمد أبو زيد " أن الجانبان بحثا الاستعدادات لعقد القمة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية الخاصة بليبيا، بالإضافة إلى احتمالات تنظيم لقاء في القاهرة بين القيادات الليبية الرئيسية. وأكد " لعمامره " على أهمية مشاركة دول الجوار في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي حول ليبيا خاصة في ضوء الدور الهام الذي تلعبه دول الجوار في هذا الصدد. من جانبه شدد " شكري " على أهمية الدور العربي وخاصة دول الجوار في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها . معربا عن تطلعه للتنسيق بين دول الجوار الليبي عند طرح رؤيتها للوضع في ليبيا أمام المجتمع الدولي. ...( وال ) ...