على هامش قمة برازافيل : كوبلر ومساهل يبحثان جهود التسوية في ليبيا.

طرابلس 27 يناير2017 (وال) - بحث وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الأفريقي و الجامعة العربية " عبد القادر مساهل " في العاصمة الكونغولية برازافيل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " مارتن كوبلر" الجهود المبذولة لانهاء الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا . وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن اللقاء الذي جاء عشية قمة اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا كشف خلاله " مارتن كوبلر" عن الصعوبات التي وجدت في تطبيق الاتفاق السياسي الليبي و الجهود المبذولة لإيجاد حلول توافقية في إطار الحوار بين الأطراف الليبية. كما حيا في هذا الصدد المساهمة الكبيرة للجزائر في تقريب المواقف الليبية و دعم السلطات الجزائرية للمسار السياسي الجاري من أجل وضع حد للأزمة في ليبيا. واختتم بيان وزارة الخارجية بأن السيد " مساهل" طمأن من جهته المبعوث الأممي بأن الجزائر ستواصل العمل لصالح تسوية سياسية و لتعميق الحوار الشامل بين الليبيين بعيدا عن أي تدخل . ...(وال)....