السراج يؤكد وجود ترتيبات مصرية للقاء ثنائي مع حفتر.

روما 25 / يناير / 2017 ( وال )- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج وجود ترتيبات مصرية للقاء ثنائي يجمعه بالمشير خليفة حفتر.، متوقعا أن يتم "في أقل من شهر، وربما بعد أيام قلائل"، على حد وصفه. وقال رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى في مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الايطالية " أن الاجتماع سيعقد قريبا، وأعتقد في ظرف أقل من شهر، ربما في غضون أيام قليلة"، منوها بأنه لم يتم تحديد موعد رسمي لهذا اللقاء. واضاف السراج " إن علاقاتنا مع مصر كبيرة، ونحن أصدقاء، لدينا علاقات قديمة وقوية. أنا شخصيا التقيت الرئيس السيسي قبل أسابيع قليلة. وأكد لي اهتمامه بليبيا موحدة وقوية ومستقلة وذات سيادة" وأنهم يعملون على عقد لقاء بيني وحفتر، وأعتقد أنه سيكون مباشرا وجها لوجه بدون وسطاءا. وأنا مستعد بالتأكيد العمل معا للبحث عن حل، وبوسعنا سويا تحقيق ذلك". وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قد تحدث خلال مؤتمر صحفى في أعقاب اجتماع دول الجوار الليبى الذي استضافته القاهرة مؤخرا، عن مساع جمع القيادات الليبية فى لقاء مباشر بينهم لحل الأزمة، بما في ذلك لقاء يجمع حفتر بالسراج. ( وال )