استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان "استهانة بالإرادة الدولية" (الجامعة العربية).

القاهرة 25 يناير 2017 (وال) - أدانت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى أن ذلك "يؤكد نهج تلك الحكومة في الاستهانة بالإرادة الدولية وتحديها واجهاض اية مساع تبذل على طريق تحقيق حل الدولتين". وأوضح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان له اليوم انه يستشعر خطورة هذا الاعلان تحديدا "لأنه قد يكرس لوضع جديد من جانب الحكومة الرافضة للسلام القائمة في إسرائيل حاليا وهو يأتي في أعقاب التحدي الاسرائيلي للرؤية التي أكد عليها مؤتمر باريس للسلام في 15 من الشهر الجاري والقائمة على عدم القبول بأية حلول سياسية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي إلا حل الدولتين وما أكد عليه قرار مجلس الأمن الأخير 2334 من رفض المجتمع الدولي بأكمله الاعتراف بأية تغييرات على الأرض ما عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان". ولفت الأمين العام للجامعة العربية الى أن حكومة الاستيطان الاسرائيلية "ربما استشعرت الاستقواء ضد الارادة الدولية الواضحة مع بعض التطورات الدولية الأخيرة" محذرا من مخاطر هذا النهج وتداعياته المحتملة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم. وقال في هذا الصدد إن الأطراف الدولية المتصدية لإعادة الحياة للعملية السياسية مثل اللجنة الرباعية" تقع عليها مسؤولية خاصة في هذا الشأن"وحث الإرادة الدولية على" الوقوف في وجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي توشك بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي أن تغلق الطريق بالكامل وللأبد أمام أية فرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي". كانت جامعة الدول العربية قد أدانت في بيان لها أمس التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي بعد إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء (566) وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة في نطاق توسيع مخططاتها الاستيطانية والتهويدية للمدينة المقدسة المحتلة وفي ظل الوعود الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.