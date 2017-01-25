انتخاب ليبيا نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

طرابلس 25 يناير 2017 (وال)- انتخبت ليبيا نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة للخدمات والمشاريع (undp/unfpa/unops) لعام 2017 . وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني - وكالة الأنباء الليبية - أن هذه هي المرة الأولى التي تشغل فيها ليبيا عضوية هيئة المكتب . يذكر ان المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتكون من (36) دولة ، ومن مهامه متابعة الأداء واعتماد الخطط والبرامج الخاصة بالدول النامية . ..(وال)..