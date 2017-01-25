ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الثلجي فى ايطاليا إلى 23 قتيلا.

روما 25 يناير 2017 (وال) - أعلنت خدمة الإطفاء الإيطالية اليوم الأربعاء أن رجال الإنقاذ انتشلوا خمس جثث أخرى من حطام فندق في وسط إيطاليا في انهيار جليدي ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 23 قتيلا. وأشار المصدر إلى انتشال ثلاث جثث الليلة الماضية واثنتين صباح اليوم فيما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين منذ وقوع الحادث يوم الاربعاء الماضي في أعقاب أربعة زلازل ضربت المنطقة بلغت شدة أقواها خمس درجات على مقياس ريشتر. وبلغ عدد الناجين من هذا الحادث 11 شخصا من نزلاء فندق "ريجوبيانو" والعاملين أنقذ آخرهم من تحت أنقاض المنتجع الفاخر في وقت مبكر من صباح السبت الماضي وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. وفتح ممثلو الادعاء في بيسكارا المجاورة تحقيقا في الانهيار الجليدي الذي وقع في 18 يناير الجاري في متنزه جران ساسو فى العاصمة روما والذي تلى عاصفة ثلجية شديدة وسلسلة هزات أرضية قوية.