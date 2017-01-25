مقتل عشرة أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد.

بغداد 25 يناير 2017(وال) - لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 اخرون اليوم الاربعاء في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد. وقال مصدر أمني عراقي ان سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت بالقرب من ساحة الرصافي بشارع الرشيد وسط بغداد مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين. كما أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة التاجي شمال بغداد اليوم إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح. وفي منطقة النهروان جنوب شرق بغداد قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة. من جهة أخرى أعلن مصدر أمني عراقي عن تدمير معسكر لتنظيم "داعش" الارهابي في قصف لطيران التحالف الدوليفي مدينة القائم غرب الأنبار في غرب العراق مضيفا أن القصف أسفر كذلك عن مقتل 18 من عناصره. وفي الموصل شنت القوات العراقية بإسناد من التحالف الدولي اليوم قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع تنظيم "داعش" في الجانب الأيمن من مدينة الموصل تمهيدا لاقتحامه. وذكر مصدر أمني أن قوات جهاز مكافحة" الإرهاب" تقوم حاليا بقصف مواقع داعش بالأسلحة الثقيلة لإضعاف دفاعات التنظيم.