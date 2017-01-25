الصين تؤكد على دور الأمم المتحدة المركزي في الشؤون الدولية.

نيويورك(الأمم المتحدة) 25 يناير 2017 (وال) - أكدت الصين اليوم الاربعاء على الدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة في الشؤون الدولية وحثت على بذل جهود مشتركة لبناء نموذج جديد من العلاقات الدولية وإطار أمني متبادل النفع. وقال ليو جيه يي ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في حوار رفيع المستوى للجمعية العامة حول التنمية المستدامة "لا يمكن دعم تنسيق خطة 2030 للتنمية المستدامة والسلام الدائم من دون تنسيق مشترك وتعزيز سلطة الأمم المتحدة". وأضاف "يجب علينا أن نستمر في دعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز سلطتها ودورها في الشؤون الدولية بشكل حازم". وحث ليو الدول على الحوار بدلا من المواجهة وأن تسوي النزاعات من خلال الحوار والمشاورة وحماية سلطة الدور الدولي للقانون والامتناع عن استخدام المعايير المزدوجة مشددا على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة التي تعود بالنفع على الجميع. وتبنى مجلس الأمن الدولي أجندة 2030 في شهر سبتمبر عام 2015 كخطة لمواجهة الفقر وعدم المساواة والتحديات العالمية الأخرى.