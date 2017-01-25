الحكومة البوروندية تبدأ الإفراج عن عشرات السجناء بينهم معارضون بموجب عفو رئاسي.

بوجمبورا 25 يناير 2017 (وال) - بدأت الحكومة البوروندية اليوم الأربعاء في الإفراج عن عشرات السجناء, وذلك بعد صدور أمر بالعفو عنهم من قبل الرئيس بيير نكورونزيزا. وقالت وزيرة العدل إيميه كانيانا إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن 2500 سجين, مشيرة إلى أن قرار العفو عنهم يعد مفاجأة من رئيس الدولة لهم تأتي في إطار المصالحة الوطنية. وأضافت الوزيرة أن 58 شخصا من بين المستفيدين من قرار العفو هم أعضاء بحزب "إم إس دي" المعارض.