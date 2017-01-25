وزير النفط الكويتي يؤكد أن تأثير خفض الإنتاج سيظهر نهاية الربع الأول من 2017 .

الكويت, 25 يناير 2017 (وال)- أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء ان التوازن في أسواق النفط بدأ فعليا متوقعا بروز التأثير الإيجابي لقرار خفض الإنتاج على الأسواق مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2017. وأضاف المرزوق في كلمة له خلال المنتدى الخليجي الثالث لإستراتيجية الطاقة ان المؤشرات تؤكد الالتزام بالخفض المتفق عليه بين اعضاء منظمة أوبك ودول من خارج المنظمة. يذكر أن اتفاق دول المنظمة و 11 منتجا من خارجها يقضي بخفض العرض بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا خلال السداسي الأول 2017. وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا الاتفاق أنه يحظى بدعم زعماء الدول المنتجة للنفط المشاركة مؤكدا أن مؤشرات الالتزام واضحة من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططا لتقليص برامج التحميل الشهرية وتصريحات رسميه تؤكد الالتزام. ولفت المسؤول من جهة اخرى إلى أن الكويت تولي اهتماما خاصا بتطوير إنتاجها من النفط الخام ليرتفع من المستويات الحالية عند 7ر2 مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 . وشدد على حرص بلاده على تأمين إمداداتها إلى الأسواق العالمية بانتظام.. قائلا: "أننا أمام واقع يحتم علينا الاستثمار في كل أنواع الطاقة ومصادرها على أسس اقتصادية في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة". ويناقش المنتدى الخليجي الثالث لإستراتيجية الطاقة والذي يحمل عنوان (إعادة الهيكلة ومستقبل الموارد الهيدروكربونية في الخليج) تطورات السوق العالمية وتأثيرها على دول الخليج إضافة إلى تشجيع الاستثمار الإقليمي في الطاقة والتنويع الاقتصادي .