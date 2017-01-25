\\\" بوتفليقة \\\" يكلف \\\" سلال \\\" لتمثيله في قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا ببرازافيل .

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الجزائر 25 يناير 2017 (وال )- ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم\

الاربعاء أن الرئيس \\\" عبد العزيز بوتفليقة \\\" كلف الوزير الاول \\\" عبد \

المالك سلال \\\" بتمثيله في أعمال قمة اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التي\

ستعقد بالــ ( الكونغو - برازافيل ) الجمعة القادمة .\

وأوضحت ان اللجنة الرفيعة المستوى المفوضة من قبل الاتحاد الافريقي \

ستعكف على دراسة \\\" تطور الملف الليبي وسبل التوصل الى حل عاجل و توافقي \

لهذا النزاع\\\". \

وأشارت الى أنه واضافة الى ممثلي البلدان الأعضاء في اللجنة سيشارك \

في القمة رؤساء دول و حكومات بلدان جوار ليبيا ، مؤكدة أن الوزير الاول \

سيرافقه الى ( برازافيل ) وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي \

وجامعة الدول العربية \\\" عبد القادر مساهل \\\".\

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( وال )