\\\" بوتفليقة \\\" يكلف \\\" سلال \\\" لتمثيله في قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا ببرازافيل .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 15:53:00
\\n الجزائر 25 يناير 2017 (وال )- ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم\\nالاربعاء أن الرئيس \\\" عبد العزيز بوتفليقة \\\" كلف الوزير الاول \\\" عبد \\nالمالك سلال \\\" بتمثيله في أعمال قمة اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التي\\nستعقد بالــ ( الكونغو - برازافيل ) الجمعة القادمة .\\n وأوضحت ان اللجنة الرفيعة المستوى المفوضة من قبل الاتحاد الافريقي \\nستعكف على دراسة \\\" تطور الملف الليبي وسبل التوصل الى حل عاجل و توافقي \\nلهذا النزاع\\\". \\n وأشارت الى أنه واضافة الى ممثلي البلدان الأعضاء في اللجنة سيشارك \\nفي القمة رؤساء دول و حكومات بلدان جوار ليبيا ، مؤكدة أن الوزير الاول \\nسيرافقه الى ( برازافيل ) وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي \\nوجامعة الدول العربية \\\" عبد القادر مساهل \\\".\\n \\n ( وال )