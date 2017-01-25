\" مساهل \" : اللجنة المكلفة بليبيا ستجتمع الجمعة القادم ( بالكونغو برازافيل ) .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 15:44:00
\nالجزائر 25 يناير 2017 ( وال )- أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد \nالافريقي وجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل \" اليوم الأربعاء \nبالجزائر العاصمة على ضرورة أن تكون لليبيا مؤسسات قوية \" لمكافحة \nالارهاب والجريمة المنظمة\".\n ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن \" مساهل \" قوله في المؤتمر الصحفي \nالذي عقده اليوم الاربعاء - \" الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا تتمثل في \nالتزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش وحكومة وحدة وطنية لمكافحة الارهاب \nوالجريمة المنظمة\" معتبرا أن الليبيين \" لديهم الامكانيات الكفيلة باعادة\nاعمار وطنهم\". \n وجدد \" مساهل \" الموقف الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي \nيقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحوار \nبين الليبيين مشيرا الى أن الجزائر \" تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية \nلكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف\" . \n وفيما يتعلق بالحل السياسي أشار \" مساهل \" الى أنه \" لا يجب أن يفرض\nبل أن ياتي من عند الليبيين أنفسهم في اطار حوار يتم فيه اشراك جميع \nالأطراف الليبية المعنية\". \n من جانب آخر أوضح \" ان الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 \nتحت اشراف منظمة الامم المتحدة \" هدفه تسيير مرحلة انتقالية\" وانشاء ثلاث\nمؤسسات تتمثل في مجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة و المجلس الرئاسي \nلحكومة الوحدة الوطنية. \n وفي نفس الشأن قال \" مساهل \" إن \"هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه \" \nمشيرا الى \"خطر حدوث انحرافات\". \n وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة \nالليبية أوضح أن لجنة تضم خمسة رؤساء دول افارقة مكلفين بمتابعة الأزمة \nمضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل دول الجوار، وأضاف \" لقد \nتم أخذ طلبنا بعين الاعتبار وتحولت اللجنة الى( 5+7 ) . \n وأكد \" مساهل \" ان اللجنة المكلفة بليبيا ستجتمع الجمعة القادم ( \nبالكونغو برازافيل ) على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي. \n \n ( وال )