\" مساهل \" : اللجنة المكلفة بليبيا ستجتمع الجمعة القادم ( بالكونغو برازافيل ) .



الجزائر 25 يناير 2017 ( وال )- أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد

الافريقي وجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل \" اليوم الأربعاء

بالجزائر العاصمة على ضرورة أن تكون لليبيا مؤسسات قوية \" لمكافحة

الارهاب والجريمة المنظمة\".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن \" مساهل \" قوله في المؤتمر الصحفي

الذي عقده اليوم الاربعاء - \" الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا تتمثل في

التزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش وحكومة وحدة وطنية لمكافحة الارهاب

والجريمة المنظمة\" معتبرا أن الليبيين \" لديهم الامكانيات الكفيلة باعادة

اعمار وطنهم\".

وجدد \" مساهل \" الموقف الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي

يقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحوار

بين الليبيين مشيرا الى أن الجزائر \" تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية

لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف\" .

وفيما يتعلق بالحل السياسي أشار \" مساهل \" الى أنه \" لا يجب أن يفرض

بل أن ياتي من عند الليبيين أنفسهم في اطار حوار يتم فيه اشراك جميع

الأطراف الليبية المعنية\".

من جانب آخر أوضح \" ان الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015

تحت اشراف منظمة الامم المتحدة \" هدفه تسيير مرحلة انتقالية\" وانشاء ثلاث

مؤسسات تتمثل في مجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة و المجلس الرئاسي

لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي نفس الشأن قال \" مساهل \" إن \"هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه \"

مشيرا الى \"خطر حدوث انحرافات\".

وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة

الليبية أوضح أن لجنة تضم خمسة رؤساء دول افارقة مكلفين بمتابعة الأزمة

مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل دول الجوار، وأضاف \" لقد

تم أخذ طلبنا بعين الاعتبار وتحولت اللجنة الى( 5+7 ) .

وأكد \" مساهل \" ان اللجنة المكلفة بليبيا ستجتمع الجمعة القادم (

بالكونغو برازافيل ) على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.



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