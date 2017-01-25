روسيا: أكثر من ألف شخص مطلوبين بتهمة الإرهاب عبر قنوات الإنتربول الدولي .

موسكو 25 يناير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم الأربعاء أن أكثر من ألف شخص مطلوبين بتهمة الإرهاب عبر قنوات الإنتربول الدولي (الشرطة الجنائية الدولية). وقال رئيس المكتب الوطني المركزي الروسي للإنتربول ألكسندر بروكوبتشوك في مقابلة مع صحيفة "إيزفيستيا": "الجزء الهام من أنشطتنا هو البحث الدولي عن الإرهابيين,وفي الوقت الحالي الجانب الروسي أعلن البحث عبر قنوات الإنتربول عن أكثر من ألف متهم بسبب ارتكابهم جريمة الإرهاب, واستطعنا في عام 2016 اعتقال وتسليم مشتبه بهم بارتكابهم الجريمة من ألمانيا وسلوفاكيا وتركيا وتونس والإمارات العربية المتحدة". وأكد بروكوبتشوك أن روسيا في العام السابق انضمت إلى المشروع الجديد للإنتربول الموجه ضد مصنعي العبوات الناسفة والإرهابيين, وتستخدم إمكانيات الإنتربول اليوم على نطاق واسع لمواجهة محاولات استخدام الإرهابيين لشبكات الإنترنت لتحقيق أهدافهم, كما أن الحديث يدور حول فحص بريد وقنوات الفيديو والمواقع إلكترونية التي قد يستخدمها الإرهابيين المشتبه بهم. وأضاف بروكوبتشوك أنه "بسبب عملنا المشترك مع المكتب الوطني المركزي للإنتربول في قبرص تم التعرف على مواطن روسي الذي أعلن لأكثر من مرة معلومات كاذبة حول هجمات إرهابية وشيكة في مطار لارنكا, ومقرات السلطات الأرمنية والكازخستانية والبيلاروسية". ...( وال ) ...