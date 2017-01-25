دراسة: أوروبا ستكون أكثر عرضة للأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الشديدة جراء تصاعد التغير المناخي.

لندن 25 يناير 2017 ( وال) - كشفت دراسة جديدة أعدتها "وكالة البيئة الأوروبية" عن أثار التغير المناخي, أن دول القارة الأوروبية ستكون أكثر عرضة لاستقبال الأمطار الغزيرة والفيضانات العاتية والعواصف الشديدة المدمرة, فضلا عن مخاطر مناخية عديدة أخرى تحيط بها جراء التغير المناخي القاسي وتسارع وتيرته في السنوات الأخيرة. وذكرت الدراسة, التي نشرتها صحيفة (غارديان) البريطانية, أن درجات الحرارة في السلاسل الجبلية مثل "جبال الألب" و "جبال البرانس" من المتوقع ان تقفز إلى مستويات ذوبان الأنهار الجليدية مشيرة الى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط ستواجه زيادة هائلة في الظواهر الحرارية وحالات الجفاف وتداعي المحاصيل الزراعية وحرائق الغابات. وأضافت أن درجات الحرارة تزداد ارتفاعا بوتيرة سريعة في أوروبا ونصف الكرة الشمالي بأكمله, مقارنة بأي منطقة أخرى, لدرجة أن الأمراض الاستوائية, مثل حمى النيل الغربي, يتوقع أن تنتشر عبر منطقة شمال فرنسا بحلول منتصف القرن الحالي. وقال هانز مارتن فولر, أحد المشرفين الرئيسيين على إعداد الدراسة بوكالة البيئة الأوروبية, إن "الأدلة العلمية تشير بشكل أخذ في التزايد الى تسارع وتيرة التغير المناخي .. ونحن لدينا بيانات عديدة تؤكد على تسارع معدلات ارتفاع مناسيب مياه الأنهار". وأضاف فولر أن هذه التطورات المناخية "لا تسير في اتجاه خطي مستقيم وهو ما يعود الى حد كبير لزيادة تفكك وذوبان طبقات الجليد". مشيرا الى أن هناك أدلة جديدة على أن هطول الأمطار الغزيرة ازداد في أوروبا في الفترة الأخيرة وهو ما يؤدي إلى حدوث الفيضانات. وكان عام 2016 قد سجل كأكثر عام حار على الإطلاق, متخطيا الرقم القياسي الذي سجله العام الذي سبقه عام 2015 في متوسط درجات الحرارة العالمية . ووجدت الدراسة الجديدة التي قامت بها "وكالة البيئة الأوروبية" أن درجات الحرارة في أوروبا على مدار العشر سنوات الماضية سجلت ارتفاعا بلغ نحو 1.5 درجة مئوية عما قبل عصر الثورة الصناعية . ويرى هانز برونينكس مدير وكالة البيئة الأوروبية أن معالجة آثار التغير المناخي يجب أن تتم بتكاتف دولي وجهود عالمية مشتركة للحد من ارتفاع درجات حرارة الكوكب مشيرا إلى أن مشاركة الولايات المتحدة ضرورية في هذا الصدد. واختص برونينكس الولايات المتحدة بالذكر عقب قدوم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للسلطة حيث شكك ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية في خطورة التغير المناخي وقلل من آثاره السلبية وأكد برونينكس أن التغلب على هذه المشكلة المناخية لن يتم إلا بمشاركة الولايات المتحدة. وتتوقع الدراسة أن تتسبب زيادة حدة التغير المناخي في ارتفاع متوسط مستويات مياه البحار العالمية بين 1.5 إلى 2 متر وهو ما سيفرض تهديدا كبيرا على المناطق ذات العلو المنخفض, مثل ولاية فلوريدا الأمريكية ومدينة شنغهاي الصينية ودولة بنغلاديش. ...( وال ) ...