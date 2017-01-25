مصرف الوحدة سرت فى طرابلس يوزع سيولة مالية على النازحين من المدينة .

سرت 25 يناير 2017(وال)- شرع مصرف الوحدة سرت بمقره المؤقت فى طرابلس فى توزيع السيولة المالية النقدية للمواطنيين النازحين من المدينة .وقال نائب مدير مصرف الوحدة ووكالة جامعة سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية ان المصرف حدد سقف السحب للصك الواحد قيمتة 500 دينار فقط . وأضاف أن المصرف تحصل على سيولة مالية نقدية تفوق مليون ونصف المليون دينار ليتم توزيعها على المواطنيين النازحيين من سرت الذين لديهم حسابات جارية بمصرف الوحدة سرت ووكالة جامعة سرت. ... وال ...