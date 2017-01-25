بدء أعمال ورشة عمل حول أثر الوضع الأمني في ليبيا على دول الجوار والدول الإفريقية بالجزائر
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 13:09:00
الجزائر 25 يناير 2017 ( وال) - بدأت اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أعمال ورشة عمل, حول أثر الوضع الأمني في ليبيا على مكافحة الإرهاب والوقاية ضد التطرف . \nوتهدف الوزشة التي أشرف على تنيظمها المركز الافريقي للدراسات \nوالأبحاث حول الارهاب على مدى يومين إلى مناقشة تنامي خطر إنتقال \nالجماعات الإرهابية من بعض دول الشرق الاوسط التي تعاني من أزمات أمنية \nوتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لدول الاعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحسين\nقدراتهم في التحكم والإدارة وكذا السيطرة على الأوضاع الامنية عبر حدودهم\n, إلى جانب الوقوف على أهم العوامل التي تعيق إمكانيات هذه الدول \nوسياساتهم المتعبة في السيطرة على حدودهم المشتركة مع ليبيا. \n وسيعكف المشاركون على \"تحديد المبادئ التوجيهية التي من شأنها \nتعزيز مراقبة وإدارة جيدة للحدود وتعليم الموارد والدعم المطلوب من قبل \nالدول الأعضاء للتعامل الفعال مع الوضع الأمني الهش في المنطقة\". \n وحسب وكالة الانباء الجزائرية ينتظر ان تكلل أعمال الورشة ب\"اعتماد \nمقاربة لمجتمع الاستخبارات حول المعلومات الكفيلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب \nوالتطرف العنيف, ضف الى ذلك تحديد واضح لمجالات التعاون الثنائي وتبادل \nالمعلومات بين دول الأعضاء في الاتحاد الافريقي المعنيين بالقضية\". \n وسيركز المشاركون على تحديد المبادئ التوجيهية التي قد تعطي ردا \nمناسبا على التهديدات الأمنية عبر الحدود والمخاوف والتحديات التي يفرضها\nالوضع في ليبيا. \n وتعتبر هذه الورشة بمثابة \"منتدى لتعزيز التعاون في مجال أمن \nالحدود والعمل المشترك بين الاجهزة الأمنية الحدودية في البلدان الاعضاء \nفي الإتحاد الافريقي المعنية بهذا الامر\". \n ويشارك في اللقاء, ممثلو نقاط ارتكاز المركز الافريقي الوطني \nللدراسات والأبحاث حول الإرهاب لدول الاعضاء كليبيا والجوائر وتونس \nومصروتشاد والسودان والنيجر, مع حضور ممثلين سامين عن أمن حدود الدول \nالمشاركة, هذا الى جانب ممثلين عن بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي بصفة \nملاحظين, وخبراء من منظمات دولية منها برنامج الحدود للاتحاد الافريقي \nومنظمة الهجرة الدولية وكذا منظمة الشرطة الدولية (الانتربول). \n تجدر الاشارة, إلى أن المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب \nإنشاء بالجزائر, في أكتوبر 2004, بقرار من الإتحاد الإفريقي لتنسيق \nالجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع\nالخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية الى مواجهة أنجع \nللظاهرة. \n كما يهدف المركز الى ضمان اطار \"تبادل المعلومات حول تحركات \nالجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال\". \n أما نقاط الإرتكاز, فقد إختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة \nالمؤسسة التي تمثلها أمام المركز كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء \nالداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الاعضاء.\n ...( وال ) ...