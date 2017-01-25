بدء أعمال ورشة عمل حول أثر الوضع الأمني في ليبيا على دول الجوار والدول الإفريقية بالجزائر

الجزائر 25 يناير 2017 ( وال) - بدأت اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أعمال ورشة عمل, حول أثر الوضع الأمني في ليبيا على مكافحة الإرهاب والوقاية ضد التطرف .

وتهدف الوزشة التي أشرف على تنيظمها المركز الافريقي للدراسات

والأبحاث حول الارهاب على مدى يومين إلى مناقشة تنامي خطر إنتقال

الجماعات الإرهابية من بعض دول الشرق الاوسط التي تعاني من أزمات أمنية

وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لدول الاعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحسين

قدراتهم في التحكم والإدارة وكذا السيطرة على الأوضاع الامنية عبر حدودهم

, إلى جانب الوقوف على أهم العوامل التي تعيق إمكانيات هذه الدول

وسياساتهم المتعبة في السيطرة على حدودهم المشتركة مع ليبيا.

وسيعكف المشاركون على \"تحديد المبادئ التوجيهية التي من شأنها

تعزيز مراقبة وإدارة جيدة للحدود وتعليم الموارد والدعم المطلوب من قبل

الدول الأعضاء للتعامل الفعال مع الوضع الأمني الهش في المنطقة\".

وحسب وكالة الانباء الجزائرية ينتظر ان تكلل أعمال الورشة ب\"اعتماد

مقاربة لمجتمع الاستخبارات حول المعلومات الكفيلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب

والتطرف العنيف, ضف الى ذلك تحديد واضح لمجالات التعاون الثنائي وتبادل

المعلومات بين دول الأعضاء في الاتحاد الافريقي المعنيين بالقضية\".

وسيركز المشاركون على تحديد المبادئ التوجيهية التي قد تعطي ردا

مناسبا على التهديدات الأمنية عبر الحدود والمخاوف والتحديات التي يفرضها

الوضع في ليبيا.

وتعتبر هذه الورشة بمثابة \"منتدى لتعزيز التعاون في مجال أمن

الحدود والعمل المشترك بين الاجهزة الأمنية الحدودية في البلدان الاعضاء

في الإتحاد الافريقي المعنية بهذا الامر\".

ويشارك في اللقاء, ممثلو نقاط ارتكاز المركز الافريقي الوطني

للدراسات والأبحاث حول الإرهاب لدول الاعضاء كليبيا والجوائر وتونس

ومصروتشاد والسودان والنيجر, مع حضور ممثلين سامين عن أمن حدود الدول

المشاركة, هذا الى جانب ممثلين عن بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي بصفة

ملاحظين, وخبراء من منظمات دولية منها برنامج الحدود للاتحاد الافريقي

ومنظمة الهجرة الدولية وكذا منظمة الشرطة الدولية (الانتربول).

تجدر الاشارة, إلى أن المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب

إنشاء بالجزائر, في أكتوبر 2004, بقرار من الإتحاد الإفريقي لتنسيق

الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع

الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية الى مواجهة أنجع

للظاهرة.

كما يهدف المركز الى ضمان اطار \"تبادل المعلومات حول تحركات

الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال\".

أما نقاط الإرتكاز, فقد إختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة

المؤسسة التي تمثلها أمام المركز كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء

الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الاعضاء.

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