كلية العلوم بجامعة بنغازى تنظم ندوة علمية حول ( تطوير مهارات البحث العلمي).
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 13:13:00
\n \n بنغازي 25 يناير 2017 ( وال ) - نظمت كلية العلوم بجامعة بنغازى خلال \nالفترة الماضية ندوة علمية حول ( تطوير مهارات البحث العلمي) .\n والقيت خلال هذه الندوة التى عقدت بكلية الطب البشري بحوث وورقات \nعلمية تناولت التعريف ببرنامج الدراسات العليا، ومفهوم وخصائص وأصول \nالبحث العلمي وأدواته، وكيفية نشر ورقة علمية بحثية وأهمية الدراسات \nالسابقة ودورها في دعم البحث العلمي وطرق البحث عنها .\n وأكد الدكتور\" رجب العقيلي \" وكيل كلية العلوم أن الهدف من هذه الندوة \nهو تعريف المشاركين ببعض المهارات الأساسية للبحث العلمي والتعريف \nبالبرامج التي تعتزم كلية العلوم تنفيذها لتطوير مهارات البحث العلمي . \n \n ..(وال بنغازى )..