كلية العلوم بجامعة بنغازى تنظم ندوة علمية حول ( تطوير مهارات البحث العلمي).





بنغازي 25 يناير 2017 ( وال ) - نظمت كلية العلوم بجامعة بنغازى خلال

الفترة الماضية ندوة علمية حول ( تطوير مهارات البحث العلمي) .

والقيت خلال هذه الندوة التى عقدت بكلية الطب البشري بحوث وورقات

علمية تناولت التعريف ببرنامج الدراسات العليا، ومفهوم وخصائص وأصول

البحث العلمي وأدواته، وكيفية نشر ورقة علمية بحثية وأهمية الدراسات

السابقة ودورها في دعم البحث العلمي وطرق البحث عنها .

وأكد الدكتور\" رجب العقيلي \" وكيل كلية العلوم أن الهدف من هذه الندوة

هو تعريف المشاركين ببعض المهارات الأساسية للبحث العلمي والتعريف

بالبرامج التي تعتزم كلية العلوم تنفيذها لتطوير مهارات البحث العلمي .



..(وال بنغازى )..