هيأة الرقابة الإدارية تشدد على ضرورة التواجد بمقار العمل وتخصيص ساعات الدوام الرسمي لأداء واجبات الوظيفة .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 12:09:00
\n\n\n طرابلس 25 يناير 2017( وال )- شددت هيأة الرقابة الإدارية على ضرورة\nالتواجد بمقار العمل وتخصيص ساعات الدوام الرسمي لأداء واجبات الوظيفة \nوإنجاز العمل وعدم تأخيره ومراعاة مصالح المواطنين ، واقتصار اصدار \nقرارات المهام الرسمية الخارجية الا في الموضوعات التي تطلبها مصلحة \nالعمل دون غيرها .\n\nوطالبت الهيأة في منشور لها يحمل الرقم (1) لسنة 2017. م المسؤولين \nوالقياديين بالجهاز التنفيذي للدولة سواء بالوزارات أوالهيئات والمؤسسات \nوالمصالح والأجهزة العامة وما في حكمها ، بضرورة التقيد بما جاء في هذا \nالمنشور . واخطرت الهيأة الجهات المذكورة بانها ستتابع الموضوع من الجهات المشار \nإليها بكل جدية وستتخذ الإجراءات الرادعة ضد المقصرين ومحاسبتهم وفقا \nلأحكام القانون.\n( وال )