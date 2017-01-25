هيأة الرقابة الإدارية تشدد على ضرورة التواجد بمقار العمل وتخصيص ساعات الدوام الرسمي لأداء واجبات الوظيفة .







طرابلس 25 يناير 2017( وال )- شددت هيأة الرقابة الإدارية على ضرورة

التواجد بمقار العمل وتخصيص ساعات الدوام الرسمي لأداء واجبات الوظيفة

وإنجاز العمل وعدم تأخيره ومراعاة مصالح المواطنين ، واقتصار اصدار

قرارات المهام الرسمية الخارجية الا في الموضوعات التي تطلبها مصلحة

العمل دون غيرها .



وطالبت الهيأة في منشور لها يحمل الرقم (1) لسنة 2017. م المسؤولين

والقياديين بالجهاز التنفيذي للدولة سواء بالوزارات أوالهيئات والمؤسسات

والمصالح والأجهزة العامة وما في حكمها ، بضرورة التقيد بما جاء في هذا

المنشور . واخطرت الهيأة الجهات المذكورة بانها ستتابع الموضوع من الجهات المشار

إليها بكل جدية وستتخذ الإجراءات الرادعة ضد المقصرين ومحاسبتهم وفقا

لأحكام القانون.

( وال )