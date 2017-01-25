ضبط كمية من الأَدوية والدّواجن بمَنطقة بوهادي شرق بنغازي .

بنغازي 25 يناير 2017( وال )- ضبطت دوريات غرفة عمليات شرق بنغازي كميات من الأدوية والدواجن خلال حملة تفتيشية على المحال وفي نقاط التفتيش . وقال منسق العلاقات العامة والإعلام في غرفة عمليات شرق بنغازي " مخلوف السعيطي " إن دوريات الغرفة خلال حملة تفتيشية في منطقة بوهادي شرق بنغازي ، تمكنت من ضبط كمية من الأدوية يتم بيعها في محال بيع المواد الغذائية . وأضاف" السعيطي " أنه يتم التحقيق مع أصحاب المحال التي ضبطت فيها الأدوية ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص . وأوضح " السعيطي" أنه تم ضبط أيضاً عدد 8741 صندوقاً من الدواجن في إحدى البوابات الأمنية التابعة للغرفة ، وأنه سيتم إحالة صاحبها إلى النيابة العامة ، بعد أخذ عينات من قبل جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية للكشف عليها وإعداد تقرير بشأنها . ( وال - بنغازى )