الخارجية الايطالية : وحدة الليبيين لا تفرض من الخارج .

روما 25 يناير 2017 ( وال ) - أعرب وزير الخارجية الإيطالي " أنجيلينو ألفانو " عن قناعته بأن الوحدة بين الأطراف الليبية لا يمكن أن تُفرض من الخارج . ونقلت وكالة الأنباء الايطالية " آكي " قوله لصحيفة (لا ستامبا) أمس الثلاثاء، أن بلاده " لا تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية بناء على أمرٍ من شخص ما"، وانما "على أساس قرار منبثق عن الأمم المتحدة "، داعيا الاطراف كافة شرقا وغربا ، الى توحيد الجهود والحفاظ على وحدة ليبيا . وأضاف " ألفانو " - " علينا في الوقت نفسه إدراك أن الوحدة لا تفرض من الخارج"، بل "يجب على الأطراف الليبية أن تحقق السلام فيما بينها" ، مؤكدا دعم إيطاليا الكامل لكل الجهود التى تهدف الى حل الازمة في ليبيا ولكل جهود الحوار . ...( وال )...