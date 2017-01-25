انطلاقُ حملة التّطعيمات لطلبة التّعليم المُتوسط في بنغازي .

بنغازي 25 يناير 2017(وال) -أطلقت إدارة الخدمات الصحية بنغازي بالتنسيق مع مكتب النشاط المدرسي في قطاع التربية والتعليم في المدينة حملة التطعيمات الخاصة بطلبة وطالبات الصف التاسع من التعليم الأساسي. وتم تنفيذ هذه الحملة من خلال فرق الصحة المدرسية المتحركة التي يبلغ عددها 20 فريقا يشرف عليهم مكتب الرعاية الأولية التابع لإدارة الخدمات الصحية في مدينة بنغازي عن طريق قسمي الأمراض السارية والمتوطنة . وأعطى التطعيم الثنائي Td الواقي من فيروسي الكزاز والخناق لطلبة وطالبات الصف الثالث إعدادي، أما التطعيم الواقي من فيروس الورم الحليمي HPV تم إعطاؤه للإناث فقط. (وال)