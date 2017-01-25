بدء العمل في تمديد الكوابل الخاصّة بمحطّة 66/11 في بلدية القيقب .

بنغازى 25 يناير 2017 (وال) - أكد عميد بلدية القيقب علي أجريبيع الشروع في تنفيذ أعمال الحفر وتمديد الكوابل الخاصة بمحطة 66/11 كيلو بجهد 20 ميغا فولت أمبير. وأوضح أجريبيع أنه بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء تم الانتهاء من تركيب المحطة والآن جاري العمل على تمديد الكوابل لربط المحطة الواقعة شمال القيقب بغرفة التحكم داخل البلدية . يشار إلى أن بلدية القيقب من البلديات المستحدثة حيث تحدها من الشرق بلدية القبة، ومن الشمال بلدية الأبرق، ومن الغرب بلدية شحات . ( وال بنغازى ) .