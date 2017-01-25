تونس ومصر، تعلنان عن قرب عقد قمة ثلاثية تونسية مصرية جزائرية بخصوص ليبيا.

تونس 25 يناير 2017 (وال) - أعلن وزيرا خارجية كل من تونس" خميس الجهيناوي" ومصر " سامح شكري" أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد قمة ثلاثية بين رؤساء تونس ومصر والجزائر حول الأزمة الليبية , وذلك إثر لقاء من المقررأن يجمع قريبا وزراء خارجية دول الجوار الثلاث. وشدد " الجهيناوي" و" شكري" في مؤتمر صحفي مشترك بتونس أمس الثلاثاء على تطابق وجهات النظر بين البلدين حول الملف الليبي, المتمثلة في الدفع نحو تفعيل الحل السياسي التوافقي ، ورفضهما للتدخل العسكري في ليبيا. وأكد الوزيران ضرورة حلحلة الأزمة الليبية عبر تنفيذ الإتفاق السياسي , كما طالبا بضرورة دعم دور كل من منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية في إنهاء الصراع الدائر بين الفرقاء الليبيين. يشار إلى أن وزير خارجية مصر" شكري " يقوم هذه الايام بزيارة رسمية إلى تونس تتعلق ببحث تطورات الوضع في ليبيا ، وتعزيز العلاقات الثنائية. ...(وال) ...