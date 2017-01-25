الخارجية الايطالية : وحدة الليبيين لا تفرض من الخارج .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 11:38:00
\n روما 25 يناير 2017 ( وال ) - أعرب وزير الخارجية الإيطالي \" \nأنجيلينو ألفانو \" عن قناعته بأن الوحدة بين الأطراف الليبية لا يمكن أن \nتُفرض من الخارج .\n ونقلت وكالة الأنباء الايطالية \" آكي \" قوله لصحيفة (لا ستامبا) أمس \nالثلاثاء، أن بلاده \" لا تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية بناء على أمرٍ\nمن شخص ما\"، وانما \"على أساس قرار منبثق عن الأمم المتحدة \"، داعيا \nالاطراف كافة شرقا وغربا ، الى توحيد الجهود والحفاظ على وحدة ليبيا .\n وأضاف \" ألفانو \" - \" علينا في الوقت نفسه إدراك أن الوحدة لا تفرض من\nالخارج\"، بل \"يجب على الأطراف الليبية أن تحقق السلام فيما بينها\" ، \nمؤكدا دعم إيطاليا الكامل لكل الجهود التى تهدف الى حل الازمة في ليبيا \nولكل جهود الحوار .\n \n ...( وال )...