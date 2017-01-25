الخارجية الايطالية : وحدة الليبيين لا تفرض من الخارج .



روما 25 يناير 2017 ( وال ) - أعرب وزير الخارجية الإيطالي \"

أنجيلينو ألفانو \" عن قناعته بأن الوحدة بين الأطراف الليبية لا يمكن أن

تُفرض من الخارج .

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية \" آكي \" قوله لصحيفة (لا ستامبا) أمس

الثلاثاء، أن بلاده \" لا تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية بناء على أمرٍ

من شخص ما\"، وانما \"على أساس قرار منبثق عن الأمم المتحدة \"، داعيا

الاطراف كافة شرقا وغربا ، الى توحيد الجهود والحفاظ على وحدة ليبيا .

وأضاف \" ألفانو \" - \" علينا في الوقت نفسه إدراك أن الوحدة لا تفرض من

الخارج\"، بل \"يجب على الأطراف الليبية أن تحقق السلام فيما بينها\" ،

مؤكدا دعم إيطاليا الكامل لكل الجهود التى تهدف الى حل الازمة في ليبيا

ولكل جهود الحوار .



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